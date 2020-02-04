Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео
Легіонер "Динамо" Карлос де Пена забив дивовижний гол за київський клуб. Уругваєць відзначився голом під час тренування "Динамо" у Туреччині.
Карлос приборкав м'яч неподалік від воріт і пробив так званою "бісіклетою". Георгій Бущан, який був на воротах, з ударом уругвайця не впорався.
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Відео голу де Пени
Що таке бісіклета? Це удар через себе в падінні. Технічна дія футболіста, коли той, відриваючи своє тіло від землі, з допомогою швидкого схрещування ніг б'є однією з них по м'ячу, після чого той пролітає над головою цього футболіста.
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