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Легіонер "Динамо" забив неймовірний гол ударом через себе в падінні: відео

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Карлос де Пена / fcdynamo.kiev.ua

Легіонер "Динамо" Карлос де Пена забив дивовижний гол за київський клуб. Уругваєць відзначився голом під час тренування "Динамо" у Туреччині.

Карлос приборкав м'яч неподалік від воріт і пробив так званою "бісіклетою". Георгій Бущан, який був на воротах, з ударом уругвайця не впорався.

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Відео голу де Пени

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@carlosdepena

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Що таке бісіклета? Це удар через себе в падінні. Технічна дія футболіста, коли той, відриваючи своє тіло від землі, з допомогою швидкого схрещування ніг б'є однією з них по м'ячу, після чого той пролітає над головою цього футболіста.

  • Нещодавно "Динамо" розпочало другий тренувальний збір у Туреччині. У київському клубі повідомили новини з лазарету. Зокрема, стала відома відсутність Віктора Циганкова на першому зборі.
  • Наставник збірної України Андрій Шевченко 3 лютого відвідав вечірнє тренування "Динамо" в турецькому Белеку. Разом з Шевченком був помічник по збірній України Андреа Малдера.
  • Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений у молодіжну команду. Ймовірно, що Кадар переведений у другий склад через емоційний зрив на адресу головного тренера Олексія Михайличенка.
  • Перший офіційний матч у 2020 році "Динамо" проведе 22 лютого проти "Ворскли" у чемпіонаті України.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо
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