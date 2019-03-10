Легіонер "Шахтаря" півтора року чекає паспорт України

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Густаво Бланко Лещук
Густаво Бланко Лещук / shakhtar.com

Аргентинський футболіст українського походження Густаво Бланко Лещук розповів, що перебуває в процесі отримання українського громадянства.

Футболіст "Шахтаря", який на правах оренди виступає в іспанській "Малазі", зізнався, що не знає, коли це питання буде вирішено.

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"Нещодавно українські журналісти приїжджали до Євгена Селезньова (Український нападник, який грає в "Малазі", – Спорт24) і поспілкувалися зі мною, запитавши, чи хочу я грати за збірну України. Однак я не розв'язую ці питання, вони в компетенції головного тренера Андрія Шевченка", – цитує гравця eldesmarque.com.

Уже півтора року я перебуваю у процесі отримання паспорта громадянина України. Не знаю, коли це питання буде вирішене. Цим займається мій адвокат. Знаю, що грати в Україні мені було б куди простіше, якби я був громадянином цієї країни,
– сказав Бланко Лещук.

У цьому сезоні Бланко Лещук провів 27 матчів, забив 6 голів і зробив 4 результативні передачі. За іспанським клубом закріплена опція викупу форварда за 2,5 млн євро.

Зазначимо, що бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораєс також може отримати українське громадянство. Раніше Марлос, який виступає в донецькому клубі, отримав український паспорт і вже провів за збірну України 12 матчів, в яких віддав дві результативні передачі.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар
Джерело: 24 Канал
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