Легіонери "Динамо" отримали виклик до своїх збірних

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Томаш Кендзьора
Томаш Кендзьора

Захисники київського "Динамо" Томаш Кендзьора та Тамаш Кадар отримали виклики до своїх національних збірних – Польщі та Угорщини відповідно. Вони зможуть зіграти в офіційних матчах своїх збірних у відборі на Євро-2020.

Томаш Кендзьора потрапив у список з 28 гравців, яких викликали на офіційні матчі збірної Польщі. Поляки 7 червня в Скоп'є зіграють зі збірною Північної Македонії. 10 червня вони у Варшаві приймуть збірну Ізраїлю.

До слова: Томаш Кендзьора може покинути "Динамо" влітку

Варто додати, що Кендзьора зіграв попередні два матчі своєї збірної у відборі на Євро-2020. У цих матчах поляки перемогли на виїзді Австрію (0:1), а вдома – Латвію (2:0). В останньому матчі Кендзьора отримав жовту картку.

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Щодо Тамаша Кадара, то він теж у списку гравців, які можуть зіграти за свою збірну у відборі на Євро-2020. 8 червня Угорщина на виїзді зіграє проти Азербайджану, а 11 червня прийматиме Уельс.

Тамаш Кадар теж зіграв у двох попередніх матчах своєї команди в відборі на Чемпіонат Європи. Угорці на виїзді поступилися Словаччині (2:0) і дещо сенсаційно перемогли віце0чемпіонів світу збірну Хорватії вдома (2:1).

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Євро-2020
Джерело: 24 канал
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