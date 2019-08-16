Легкоатлетка Бех-Романчук засвітила накачане тіло у блискучому бікіні

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com

Українська легкатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, показала свою підкачану фігуру у купальнику.

Світлину спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Бех-Романчук позує у темному бікіні в паєтках. Купальник яскраво підкреслює спортивну фігуру легкоатлетки.

До слова, нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

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Теги: Новини Спорту Спорт Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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