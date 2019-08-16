Легкоатлетка Бех-Романчук засвітила накачане тіло у блискучому бікіні
Українська легкатлетка Марина Бех-Романчук, яка спеціалізується на стрибках у довжину, показала свою підкачану фігуру у купальнику.
Світлину спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На фото Бех-Романчук позує у темному бікіні в паєтках. Купальник яскраво підкреслює спортивну фігуру легкоатлетки.
До слова, нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні.
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Джерело: 24 канал
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