Легкоатлетка Левченко "відростила" вуса: кумедне фото

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / http://fr.worldtempus.com

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала курйозне фото на своїй сторінці в Instagram, де вона ніби має вуса.

Висотниця запостила світлину, де вона тримає несправжні вуса на паличці.

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Ще на одному фото спортсменка смакує хінкалі.

Just do eat,
– з жартом підписала знимки Левченко.

Юлія активно веде свою сторінку в соцмережі і часто публікує такі жартівливі дописи, чим дуже подобається своїм фанам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Just do eat #khinkali

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

До слова, влітку Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту на відкритому чемпіонаті Європи U-23.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Юлія Левченко
Джерело: 24 канал
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