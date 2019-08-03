Легкоатлетка Левченко "відростила" вуса: кумедне фото

Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала курйозне фото на своїй сторінці в Instagram, де вона ніби має вуса.

Висотниця запостила світлину, де вона тримає несправжні вуса на паличці.

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Ще на одному фото спортсменка смакує хінкалі.

Just do eat,

– з жартом підписала знимки Левченко.

Юлія активно веде свою сторінку в соцмережі і часто публікує такі жартівливі дописи, чим дуже подобається своїм фанам.

До слова, влітку Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту на відкритому чемпіонаті Європи U-23.

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