Легкоатлетка Левченко "відростила" вуса: кумедне фото
Українська легкоатлетка зі стрибків у висоту Юлія Левченко опублікувала курйозне фото на своїй сторінці в Instagram, де вона ніби має вуса.
Висотниця запостила світлину, де вона тримає несправжні вуса на паличці.
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Ще на одному фото спортсменка смакує хінкалі.
Just do eat,
– з жартом підписала знимки Левченко.
Юлія активно веде свою сторінку в соцмережі і часто публікує такі жартівливі дописи, чим дуже подобається своїм фанам.
До слова, влітку Юлія Левченко виграла золото в стрибках у висоту на відкритому чемпіонаті Європи U-23.
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Джерело: 24 канал
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