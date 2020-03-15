Легкоатлетка Магучіх показала пляжні фото
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх показала яскраві фото з пляжу.
Світлини спортсменка опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.
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На фото Магучіх весело позує на пляжі. На спортсменці чорний спортивний низ, легка куртка і кислотний зелений топ, який підкреслює підкачаний прес легкоатлетки.
До речі, Магучіх встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту у категорії U-20 на турнірі в Німеччині. Українська легкоатлетка стрибнула на висоту 2,02 м.
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