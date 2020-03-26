Легкоатлетка Магучіх показала запальні танці на березі океану: відео

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх свій карантин проводить поруч із Атлантичним океаном. Спортсменка вирішила бути у тренді та виконала танець під яскраву музику.

Танцем Магучіх поділилась із своїми вболівальниками у своєму інстаграмі.

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Декілька днів тому такий танець виконала перша ракетка України Еліна Світоліна, яка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.

Тенісистка почала опановувати програму Tik Tok, можемо додати, що у Еліни виходить досить таки непогано, її відео набирають популярності.

У коментарях під відео, фанати легкоатлетки жартували, що от до чого приводить карантин та те, що дівчина хоче бути в тренді, на що Магучіх лише посміялась.

Також українка у своєму інстаграмі викладає те, як готується до літнього сезону.

Частина тренування,

– підписала Ярослава.

Сьогодні було чудове тренування на пляжі,

– прокоментувала легкоатлетка.

Досягнення Ярослави Магучіх

Зазначимо, що Ярослава Магучіх торік стала срібною призеркою чемпіонату світу з результатом 2,04 метра.

Торік спортсменку визнали кращою легкоатлеткою року в Україні. Також Ярослава Магучіх разом із ще однією українкою Мариною Бех-Романчук перемогли у найпрестижнішій серії міжнародних легкоатлетичних турнірів World Athletics Indoor Tour.

Ярослава Магучіх у зимовому сезоні-2020 двічі била світовий юніорський рекорд у приміщенні зі стрибків у висоту.

У січні 2020 року Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем'янюка у Львові, який проходив в закритому приміщенні. Українка перемогла з результатом 1.99 метра. Легкоатлетка вирішила зробити додаткові спроби, підкоривши з третього разу висоту 2.01. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

Вже через декілька днів на змаганнях у німецькому Карлсруе Ярослава Магучіх подолала висоту 2,02 м, які офіційно і стали новим світовим рекордом U-20 у приміщенні. Попереднє досягнення – 1,99 м було встановлене американкою Вашті Каннінгем у березні 2016 року.

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