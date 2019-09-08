Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій

Пілот Ferrari Шарль Леклер виграв свою другу гонку у Формулі-1, фінішувавши першим на гран-прі Італії. При цьому це його друга перемога поспіль. натомість Хемілтон фінішував лише третім, пропустивши на друге місце свого партнера по Merceded Валттері Боттаса.

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На старті Леклер захистив свою першу позицію від двох пілотів Mercedes. При цьому що Боттас спочатку обійшов Хемілтона. Але британець мало не одразу повернув собі другу позицію.

Невдало стартував Ферстаппен. Він і так був останнім, але на старті мав контакт з суперником, зрізав перший поворот і після цього відправився на піт-стоп.

На 6-у колі Феттель вилетів з траси. Він невдало увійшов у повороті "Астарі" і опинився на траві. А при поверненні на трасу мало не в’їхав у Стролла. Останній пошкодив переднє антикрило боліду Ferrari, тож Феттель відкотився аж всередину пелетону та відправився на піт-стоп. Виїхав звідти він вже мало не останнім. А сам інцидент розглянути пообіцяли стюарди. Згодом йому дали штраф stop&go на 10 секунд. Такий же штраф stop & go на 10 секунд отримав і Райкконен – за неправильні шини на старті.

Сам Стролл при поверненні у перегони мало не вибив з траси Гаслі. Тож і його інцидент розглядали стюарди. Однак йому дали лише проїзд по піт-лейну.

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Свій штраф отримав і Албон. Його оштрафували на п'ять секунд – за те, що він покинув трасу і отримав перевагу в боротьбі з Магнуссеном.

З лідерів першим на піт-стоп відправився Хемілтон. Леклер – на наступному колі. І пілот Ferrari повернувся на трасу перед суперником. Невдовзі Хемілтон намагався пройти його в шикані Variante della Roggia. Між ними мало не відбувся контакт, через що пілот Mercedes був змушений навіть зрізати поворот. А Леклер через цей інцидент побачив перед собою чорно-білий прапор.

У цей час першим був Боттас. Але після піт-стопу він повернувся лише четвертим, пропустивши вперед не лише Леклера та Хемілтона, але й Ріккардо.

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На 29-у колі на трасі був введений режим віртуальної машини безпеки. Все через Сайнса. Пілот McLaren перед тим побував на піт-стопі. Але йому невдало прикрутили переднє колесо, через що він був змушений зійти з гонки. А на 31-у колі зійшов і Данііл Квят.

На 36-у колі Леклер зрізав перший поворот. Але зберіг за собою перше місце. А вже на 42-у колі Хемілтон помилився у першій шикані. Однак він не лише відстав від Леклера, але й пропустив вперед Боттаса. Тож саме фін боровся проти пілота Ferrari, показуючи найкращий час на трасі.

Поки лідери змагалися з собою, всередині пелетону Ферстаппен піднявся у топ-10. Натомість Феттель так і залишався поза очковою зоною.

За три кола до фінішу Хемілтон відправився на піт-стоп. Це він зробив для того, щоб на свіжій гумі проїхати найшвидше коло та заробити додаткове очко.

Гран-прі Італії виграв Леклер. Це вперше з 2010 року пілот Ferrari виграв домашню гонку для італійської конюшні. А для Леклера це друга перемога поспіль. Він переміг на попередньому гран-прі Бельгії.

Завдяки цій перемозі Леклер піднявся на четверте місце у загальному заліку пілотів. Він набрав 182 бали і відстає лише на три очки від Ферстаппена. Лідирує й надалі Хемілтон – 284 очки. Другий – Боттас, у якого 221 очко. Феттель лише п'ятий – 169 балів.