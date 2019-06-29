Леклер з рекордом виграв поул-позинш на гран-прі Австрії, Феттель лише 10-й

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Леклер з рекордом виграв поул-позинш на гран-прі Австрії, Феттель лише 10-й

На гран-прі Австрії у неділю, 30 червня, першим стартуватиме пілот Ferrari Шарль Леклер. Поруч з ним – лідер загального заліку цього сезону Льюїс Хемілтон з Mercedes.

У кваліфікації Шарль Леклер у підсумку показав час 1.03,003 хвилини, що стало новим рекордом траси. У той час його партнер по Ferrari Себастьян Феттель не зумів виїхати на третю кваліфікацію. Причиною стали неполадки з болідом. Італійська команда виявила проблему з тиском у двигуні на боліді Феттеля, і німецький пілот був змушений залишитися в боксах.

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Другий час у кваліфікації показав Льюїс Хемілтон. Він відстав від Леклера на 0.259 секунди. Однак стюарди гран-прі Австрії розслідують інцидент між  Хемілтоном та пілотом Alfa Romeo Кімі Райкконеном. У першому сегменті кваліфікації пілот Mercedes, ймовірно, заблокував фінського гонщика. 

Третім стартуватиме Макс Ферстаппен з Red Bull. Четвертим – Валттері Боттас з Mercedes.

П'ятий час у кваліфікації показав Кевін Магнуссен з Haas. Однак він отримав штраф в п'ять позицій на старті Гран-прі Австрії. Команди була змушена поміняти коробку передач на боліді данця після неполадок у третій сесії вільних заїздів. Тож він стартуватиме десятим. 

Загалом пілоти з 5-го по 9-те місце (Кевін Магнуссен, Ландо Норріс, Кімі Райкконен, Антоніо Джовінацці та П'єр Гаслі) показали час з різницею в дещо більш як 0,1 секунди.

Гран-прі Австрії Формули-1 відбудеться у неділю, 30 червня. Початок гонки о 16:10. Огляд – на сайті Спорт24.

 

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Теги: Спорт Шарль Леклер Формула-1
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