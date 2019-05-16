Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео

Англійський клуб "Дербі", який очолює легендарний у минулому футболіст Френк Лемпард, вийшов у фіналі плей-офф раунду за право грати в англійській Прем'єр-лізі.

Лідс – Дербі 2:4

Голи: Даллас, 24, 62 – Міріотт, 45, 85, Маунт, 46, Уілсон, 58 (пен.)

Вилучення: Берарді, 78 (Лідс) – Малон, 90+1 (Дербі)

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У першому матчі "Лідс" здобув мінімальну перемогу й перед повторним поєдинком був фаворитом. На 24 хвилині "павичі" повели в рахунку завдяки голу Далласа. Однак наприкінці тайму Міріотт зрівняв рахунок, а по перерві "Дербі" вийшов уперед завдяки голу Маунта.

На 58 хвилині Уілсон закріпив успіх "Дербі" й тепер відіграватися змушений був "Лідс". На 62 хвилині Даллас оформив дубль і вирівняв рахунок у двоматчевому протистоянні. У плей-офф раунді так зване правило виїзного голу не використовують.

Вирішальний гол на 85 хвилині забив Міріотт, коли "Лідс" був у меншості через вилучення Берарді. У компенсований час арбітр вирівняв склади, оскільки на червону картку награв захисник "Дербі" Скотт Малон. Однак господарі не встигли цим скористатися.

Після матчу наставник "Дербі" Френк Лемпард разом з командою феєрично святкував вихід у фінал плей-офф. У вирішальному матчі за право грати в АПЛ "Дербі" зіграє проти "Астон Вілли" на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Матч відбудеться 27-го травня.