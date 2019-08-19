Лемпард не зміг здобути дебютну перемогу в ролі тренера: "Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию

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"Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию
"Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию / Фото з відкритих джерел

Френк Лемпард все ще не може здобути дебютної перемоги на тренерському містку "Челсі". Сині втратили перевагу у поєдинку з "Лестером".

Хоча все розпочиналося непогано – Маунт уже на 7-й хвилині вивів лондонців уперед.

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Але по перерві Ндіді вирвав для "Лестера" нічию. В результаті – 1:1.

"Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию: відео голів

В іншому поєдинку неділі, 18 серпня, новачок елітного дивізіону "Шеффілд Юнайтед" вдома обіграв "Кристал Пелес" – 1:0. Другий тур Прем'єр-ліги закриють понеділковим матчем "Вулверхемптон" і "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Спорт Футбол Челсі Новини Спорту
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