Лемпард не зміг здобути дебютну перемогу в ролі тренера: "Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию
Френк Лемпард все ще не може здобути дебютної перемоги на тренерському містку "Челсі". Сині втратили перевагу у поєдинку з "Лестером".
Хоча все розпочиналося непогано – Маунт уже на 7-й хвилині вивів лондонців уперед.
Читайте також: "Шахтар" прогнозовано декласував "Львів", Марлос видав потужний матч: відео
Але по перерві Ндіді вирвав для "Лестера" нічию. В результаті – 1:1.
"Челсі" та "Лестер" зіграли в нічию: відео голів
В іншому поєдинку неділі, 18 серпня, новачок елітного дивізіону "Шеффілд Юнайтед" вдома обіграв "Кристал Пелес" – 1:0. Другий тур Прем'єр-ліги закриють понеділковим матчем "Вулверхемптон" і "Манчестер Юнайтед".
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі