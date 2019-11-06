Лень допоміг "Атланті" перемогти, ЛеБрон Джеймс оформив тріпл-дабл та інші результати НБА: відео

В НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. В них зіграв і українець Олексій Лень, який виступає за "Атланту".

Лень традиційно вийшов у старті своєї команди. Однак знову провів дуже мало часу на паркеті – трохи більш як 14 хвилин. За цей час в його доробку лише одне набране очко та шість підбирань.

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"Атланта" у цьому матчі перемогла "Сан-Антоніо" завдяки вдало проведеній кінцівці зустрічі.

Атланта – Сан-Антонио 108:100 (22:21, 22:24, 26:33, 38:22)

Форвард "Лейкерс" ЛеБрон Джеймс оформив свій третій поспіль тріпл-дабл, набравши в матчі з "Чикаго" 30 очок, 11 передач та 10 підбирань. Джеймс реалізував 10 з 19 кидків з гри, 2 з 6 триочкових, 8 з 9 штрафних, а також зробив 2 перехоплення, 1 блок-шот і 2 втрати.

Джеймс став першим гравцем "Лейкерс" після Меджіка Джонсона, який робив тріпл-дабл в трьох матчах поспіль. Крім того, Леброн став найстаршим гравцем в історії НБА (34 роки та 310 днів), якому це вдалося. Раніше рекорд належав Джейсону Кідду – 34 роки та 291 день.

Чикаго – Лейкерс 112:118 (29:24, 36:24, 28:32, 19:38)

Клівленд – Бостон 113:119 (24:32, 28:29, 31:28, 30:30)

Шарлотт – Індіана 122:120 OT (20:35, 37:29, 21:28, 35:21, 9:7)

Оклахома-Сіті – Орландо 102:94 (31:26, 27:27, 23:26, 21:15)

Денвер – Маямі 109:89 (29:28, 29:20, 31:21, 20:20)