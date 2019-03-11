Лень допоміг "Атланті" перемогти "Новий Орлеан" у матчі НБА: відео

Український баскетболіст "Атланти" вийшов у стартовому матчі своєї команди у грі проти "Нового Орлеану". Його команда зуміла перемогти.

Олексій Лень провів на майданчику майже 29 хвилин. Центровий за цей час набрав 19 очок, реалізувавши три триочкові кидки (з шести). Також українець зробив 9 підбирань. При цьому що його РЕ склав -16.

Читайте також: "Дніпро" переміг "Одесу" у фіналі Кубка України

"Атланта" ж зуміла вирвати перемогу у цьому матчі. Якщо першу чверть господарі майданчика програли, то три наступні вони записали собі в актив.

Атланта – Новий Орлеан 128:116 (23:33, 39:33, 29:20, 34:30)