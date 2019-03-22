Лень допоміг "Атланті" вирвати перемогу у матчі НБА проти "Юти": відео

Український центровий "Атланти" Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА з "Ютою" (117:114).

"Атланта" – "Юта" 117:114 (29:28, 36:26, 21:37 31:23)

Читайте також: Українець Михайлюк пропустив черговий матч "Детройту" в НБА: відео

Наш центровий провів на паркеті 17 хвилин і 55 секунд. За цей час Лень набрав 12 очок, зробив 2 асисти, зробив 6 підбирань і 1 перехоплення. Лень реалізував 4 з 10 кидків, 1 з 5 триочкових.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Атланти" став Трей Янг (23 очка + 11 передач).

"Атланта" весь матч наздоганяла суперника, але в підсумку домоглася мети, хоча плей-оф їм не світить. А ось для "Юти", що займає п'яте місце на Заході, ця поразка відчутна. Тепер відразу чотири команди Західної конференції, що займають місця з 5-го по 8-е, мають однакові показники.

"Хокс" утримують 12 позицію в турнірній таблиці Східної конференції. У ніч на неділю, 24 березня, на них чекає матч з "Філадельфією".

Відеоогляд матчу Атланта – Юта

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram