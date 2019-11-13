Лень набрав 17 очок за "Атланту", Михайлюк відзначився влучним триочковим та інші результати НБА
Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Атланті" на виїзді обіграти "Денвер". Зіграв за "Детройт" і ще один українець – Святослав Михайлюк.
Перемога "Атланти" над "Денвером" виявилася дещо неочікуваною. Зважаючи, що вже на початку зустрічі господарі зробили ривок 12:0.
Варто зазначити, що Олексій Лень не потрапив у стартову п'ятірку "Хоукс". Однак він провів на паркеті майже 22 хвилини. За цей час українець набрав 17 очок, а також зробив 7 підбирань та одне передачу.
Читайте також: Клуб НБА "Маямі" дискваліфікував свого гравця на 10 матчів за вживання цукерок
Виграти з матч "Атланті" вдалося завдяки вдалій грі у другій чверті, коли команда набрала майже вдвічі більше, аніж суперник – 38 очок проти 20. Тож до кінця гри гості захищали свою перевагу.
Один з лідерів "Атланти" Трей Янг провів на паркеті 41:20 хвилин, за які набрав 42 очки та зробив 11 передач.
Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)
Ще один українець Святослав Михайлюк знову отримав декілька хвилин за "Детройт". Цього разу на виїзді проти "Маямі". Зігравши лише 5:46 хвилин, баскетболіст набрав лише 3 очки, реалізувавши один кидок з-за дуги. Також в його активі 2 підбирання.
Однак "Детройт" зазнав поразки.
Маямі – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)
Філадельфія – Клівленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)
Індіана – Оклахома-Сіті 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)
Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)
Юта – Бруклін 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)
Фінікс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)
Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)
Вибір редакції
-
Поліція завела кримінальну справу за фактом расизму на матчі "Шахтар" – "Динамо"12 листопада , 19:15
-
Став відомий гонорар Ломаченка за бій з Кемпбеллом: боксер поділив гроші з батьком12 листопада , 16:21
-
Найкращий гол 2019 року в українському футболі: названо 11 претендентів (відео)12 листопада , 12:48