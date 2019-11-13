Лень набрав 17 очок за "Атланту", Михайлюк відзначився влучним триочковим та інші результати НБА

Український баскетболіст Олексій Лень допоміг "Атланті" на виїзді обіграти "Денвер". Зіграв за "Детройт" і ще один українець – Святослав Михайлюк.

Перемога "Атланти" над "Денвером" виявилася дещо неочікуваною. Зважаючи, що вже на початку зустрічі господарі зробили ривок 12:0.

Варто зазначити, що Олексій Лень не потрапив у стартову п'ятірку "Хоукс". Однак він провів на паркеті майже 22 хвилини. За цей час українець набрав 17 очок, а також зробив 7 підбирань та одне передачу.

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Виграти з матч "Атланті" вдалося завдяки вдалій грі у другій чверті, коли команда набрала майже вдвічі більше, аніж суперник – 38 очок проти 20. Тож до кінця гри гості захищали свою перевагу.

Один з лідерів "Атланти" Трей Янг провів на паркеті 41:20 хвилин, за які набрав 42 очки та зробив 11 передач.

Денвер – Атланта 121:125 (34:25, 20:38, 35:35, 32:27)

Ще один українець Святослав Михайлюк знову отримав декілька хвилин за "Детройт". Цього разу на виїзді проти "Маямі". Зігравши лише 5:46 хвилин, баскетболіст набрав лише 3 очки, реалізувавши один кидок з-за дуги. Також в його активі 2 підбирання.

Однак "Детройт" зазнав поразки.

Маямі – Детройт 117:108 (28:17, 31:20, 33:35, 25:36)

Філадельфія – Клівленд 98:97 (24:21, 30:27, 28:30, 16:19)

Індіана – Оклахома-Сіті 111:85 (31:25, 21:17, 34:20, 25:23)

Чикаго – Нью-Йорк 120:102 (30:22, 30:32, 25:31, 35:17)

Юта – Бруклін 119:114 (29:35, 24:33, 31:24, 35:22)

Фінікс – Лейкерс 115:123 (29:26, 29:34, 34:35, 23:28)

Сакраменто – Портленд 107:99 (21:24, 25:25, 35:21, 26:29)