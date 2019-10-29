Лень набрав 5 очок у програшному матчі з "Філадельфією", "Детройт" без Михайлюка здобув перемогу

Українець Олексій Лень взяв участь в черговому матчі "Атланти". Його команда прикро поступилася "Філадельфії" – 103:105.

Що стосується самого Леня, то він за 18 хвилин набрав 5 очок, зробив 3 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення. На жаль, з чотирьох триочкових Олексій не реалізував жодного. Власне, цих влучень "Атланті" і не вистачило.

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Найбільшим результативним у "Атланти" знову став Трей Янг (25 очок). А у суперників 36 очок і 13 підбирань на рахунку Джоела Ембіда.

Аталанта – Філадельфія відеоогляд матчу

Цікаво, що в паралельному матчі "Детройт" Святослава Михайлюка здобув перемогу над "Індіаною" також з різницею в два очка (96:94). Але сам українець ігрового часу не отримав.

Детройт – Індіана відеоогляд матчу