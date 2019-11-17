Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
У черговому матчі регулярного сезону НБА "Атланта Хоукс", за яку грає українець Олексій Лень, розгромно програла "Кліпперс" – 150:101.
Лень, вийшовши з лавки, відіграв 18 хвилин, набрав 5 очок (1/4 двоочкових, 0/1 триочкових, 3/4 штрафних), зробив 3 підбирання (1 в атаці) і 1 передачу при 2 втрати і 2 фолах.
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Найрезультативнішим гравцем у складі "Атланти" став Трей Янг, на рахунку якого 20 очок. Після поразки від "Кліпперс" "Атланта" займає 11 місце в турнірній таблиці Східної конференції.
Атланта Хокс – Лос-Анджелес Кліпперс 101:150 (30:43, 32:31, 20:38, 19:38)
Чикаго Буллз – Бруклін Нетс 111:117 (19:30, 37:20, 22:24 33:43)
Індіана Пейсерс – Мілуокі Бакс 83:102 (22:26 14:23, 27:22, 20:31)
Нью-Йорк Нікс – Шарлотт Хорнетс 102:103 (23:20 32:27, 21:28 26:28)
Маямі Хіт – Нью-Орлеан Пеліканс 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)
Міннесота Тімбервулвз – Х'юстон Рокетс 105:125 (30:31, 32:33, 23:29 20:32)
Даллас Маверікс – Торонто Репторс 110:102 (32:22, 21:38 25:17, 32:25)
Сан-Антоніо Сперс – Портленд Трейл Блейзерс 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)