Лень набрав 6 очок за "Атланту", яка програла "Чикаго", Михайлюк відіграв 15 хвилин за "Детройт"

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Олексій Лень
Олексій Лень / GETTY IMAGES

Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли дев'ять матчів. "Атланта" не змогла перемогти "Чикаго". Олексій Лень провів 11 хвилин, набравши 6 очок і 4 підбирання.

"Х'юстон" обіграв ослаблений травмами "Голден Стейт". "Кліпперс" без Ленарда вдома поступилися "Мілуокі". "Детройт" обіграв "Нью-Йорк", Святослав Михайлюка, який провів на майданчику 15 хвилин, але не набрав жодного очка. На його рахунку 2 підбирання, 2 асисти й 3 втрати.

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Індіана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

Індіана – Вашингтон відеоогляд матчу

Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Детройт – Нью-Йорк відеоогляд матчу

Х'юстон – Голден Стейт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)

Х'юстон – Голден Стейт відеоогляд матчу

Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)

Торонто – Сакраменто відеоогляд матчу

Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)

Атланта – Чикаго відеоогляд матчу

Мемфіс – Міннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)

Мемфіс – Міннесота відеоогляд матчу

Даллас – Орландо 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)

Даллас – Орландо відеоогляд матчу

Юта – Філадельфія 106: 104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)

Юта – Філадельфія відеоогляд матчу

Кліпперс – Мілуокі 124: 129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)

Кліпперс – Мілуокі відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Олексій Лень Святослав Михайлюк
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