Лень набрав 6 очок за "Атланту", яка програла "Чикаго", Михайлюк відіграв 15 хвилин за "Детройт"
Сьогодні в рамках регулярного чемпіонату НБА пройшли дев'ять матчів. "Атланта" не змогла перемогти "Чикаго". Олексій Лень провів 11 хвилин, набравши 6 очок і 4 підбирання.
"Х'юстон" обіграв ослаблений травмами "Голден Стейт". "Кліпперс" без Ленарда вдома поступилися "Мілуокі". "Детройт" обіграв "Нью-Йорк", Святослав Михайлюка, який провів на майданчику 15 хвилин, але не набрав жодного очка. На його рахунку 2 підбирання, 2 асисти й 3 втрати.
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Індіана – Вашингтон 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)
Індіана – Вашингтон відеоогляд матчу
Детройт – Нью-Йорк 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)
Детройт – Нью-Йорк відеоогляд матчу
Х'юстон – Голден Стейт 129:112 (30:29, 33:23, 35:31, 31:29)
Х'юстон – Голден Стейт відеоогляд матчу
Торонто – Сакраменто 124:120 (36:23, 30:35, 29:30, 29:32)
Торонто – Сакраменто відеоогляд матчу
Атланта – Чикаго 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22)
Атланта – Чикаго відеоогляд матчу
Мемфіс – Міннесота 137:121 (37:26, 35:38, 29:32, 36:25)
Мемфіс – Міннесота відеоогляд матчу
Даллас – Орландо 107:106 (25:28, 29:28, 32:23, 21:27)
Даллас – Орландо відеоогляд матчу
Юта – Філадельфія 106: 104 (26:29, 32:27, 26:17, 22:31)
Юта – Філадельфія відеоогляд матчу
Кліпперс – Мілуокі 124: 129 (30:28, 29:42, 30:28, 35:31)
Кліпперс – Мілуокі відеоогляд матчу