Лень не допоміг "Атланті" уникнути поразки від "Мілуокі", "Чикаго" розбило "Детройт" Михайлюка

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Олексій Лень / GETTY IMAGES

Команди українських баскетболістів Олексія Леня та Святослава Михайлюка провели чергові матчі в рамках НБА. "Атланта" Леня поступилася "Мілуокі", а "Чикаго" розгромило "Детройт" Михайлюка.

Атланта – Мілуокі 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

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Центровий "Атланти" Олексій Лень зіграв в матчі проти "Мілуокі". Українець провів на паркеті менше аніж всі інші гравці – 8 хвилин і 32 секунди.

За цей час він не набрав жодного очка, зробив 3 підбирання та 1 асист.

Атланта – Мілуокі відеоогляд матчу

Чикаго – Детройт 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Український свінгмен "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь в матчі проти "Чикаго". Михайлюк зіграв 14 хвилин і 40 секунд.

За цей час він набрав 3 очки й зробив 1 асист. Однак це не допомогло його команді уникнути розгромної поразки.

Чикаго – Детройт відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Святослав Михайлюк Олексій Лень
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