Лень оформив дабл-дабл у неймовірному матчі за "Атланту": відео

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Олексій Лень
Олексій Лень / Getty Images

Чотири овертайми довелося зіграти "Атланті" Олексія Леня у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Чикаго". Українець ж у цьому матчі оформив дабл-дабл.

Попри те, що Лень не потрапив у стартову п’ятірку, він провів на майданчику майже 36 хвилин. За цей час українець набрав 24 очки, зробив 10 підборів, зробив 1 асист, 1 перехоплення, 2 блок-шоти, а також одну втрату і п'ять фолів. Він реалізував 9 з 12 кидків з гри, серед них 2 з 4 триочкових. Також на його рахунку 4 влучень з лінії штрафних з 9. Це восьмий дабл-дабл для Леня в сезоні. А його РЕ склав -7.

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Щодо самого матчу, то "Атланта" уступила у напруженій боротьбі. Для визначення переможця командам довелося зіграти аж чотири овертайми. Лише в останньому з них "Чикаго" зуміло вирвати перемогу.

Атланта – Чикаго 161:168 OT (33:26, 27:31, 24:38, 40:29, 16:16, 7:7, 8:8, 6:13)

Окрім Леня, ще п’ять гравців оформили дабл-дабл у цій грі. За "Атланту" це були Трей Янг (49 очок та 16 передач) та Двейн Дедмон (14 очок та 12 підбирань). У "Чикаго" таким відзначилися Лаурі Маркканен (31 очко та 17 підбирань), Отто Портер (31 очко та 10 підбирань) та Робін Лопес (11 очок та 11 підбирань). Зак ЛаВін з "Чикаго" зупинився за крок до тріпл-дабла. Він набрав 47 очок, зробив 9 передач та 9 підбирань.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Олексій Лень Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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