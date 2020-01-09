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Лень став найкращим у складі "Атланти", яка зазнала ювілейної поразки: відео

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Олексій Лень / GETTY IMAGES

Команда українця Олексія Леня "Атланта" зазнала тридцятої поразки у рамках НБА. Цього разу "Гокс" на рідному паркеті поступилися "Х'юстону".

Атланта – Х'юстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)

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Команди провели надзвичайно результативну першу чверть, в якій гості набрали на 16 очок більше.

У другій 12-хвилинці господарі були кращими, але "Рокетс" пішли на велику перерву з перевагою +15.

"Атланті" вдалося виграти ще дві наступні чверті, однак вирівняти рахунок на табло команда Леня так і не змогла.

Олексій Лень набрав 14 очок, зробив 10 підбирань і 1 блок-шот. Показник "+/-" Леня склав +13. Це найкращий показник у складі "Атланти"

Для Леня це вже шостий дабл-дабл у цьому сезоні.

Олексій Лень у матчі з "Х'юстоном" – відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Олексій Лень NBA
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