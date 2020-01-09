Лень став найкращим у складі "Атланти", яка зазнала ювілейної поразки: відео
Команда українця Олексія Леня "Атланта" зазнала тридцятої поразки у рамках НБА. Цього разу "Гокс" на рідному паркеті поступилися "Х'юстону".
Атланта – Х'юстон 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)
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Команди провели надзвичайно результативну першу чверть, в якій гості набрали на 16 очок більше.
У другій 12-хвилинці господарі були кращими, але "Рокетс" пішли на велику перерву з перевагою +15.
"Атланті" вдалося виграти ще дві наступні чверті, однак вирівняти рахунок на табло команда Леня так і не змогла.
Олексій Лень набрав 14 очок, зробив 10 підбирань і 1 блок-шот. Показник "+/-" Леня склав +13. Це найкращий показник у складі "Атланти"
Для Леня це вже шостий дабл-дабл у цьому сезоні.
Олексій Лень у матчі з "Х'юстоном" – відео
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