Лень знову здивував результативністю у матчі НБА, але "Атланта" програла в одне очко: відео

Центровий збірної України з баскетболу і американського клубу "Атланта" Олексій Лень взяв участь в завершальному матчі сезону своєї команди в регулярному чемпіонаті НБА.

"Атланта" – "Індіана" 134:135 (28:35, 41:38, 34:36, 31:26)

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Олексій Лень фінальний матч сезону проти "Індіани" провів у стартовій п'ятірці – за 31 хвилину українець набрав 20 очок (6 з 17 з гри, 6 з 8 з лінії штрафних), зібрав 10 підбирань, віддав 3 передачі та поставив 3 блок-шоти. Матч українець завершив з другим найкращим в команді показником "+13".

У матчі з Індіаною Лень оформив ювілейний 10-й дабл-дабл в кар'єрі з як мінімум 20-ма набраними очками. У 2019 році на рахунку Олексія вже чотири таких поєдинки.

Однак, Атланта не зуміла перемогти Індіану, поступившись команді, яка вже вийшла в плей-оф з відривом усього в одне очко.

Не так давно Олексій Лень побив особистий рекорд результативності в НБА, набравши 33 очки в грі проти "Мілуокі" (107:115).

Відеоогляд матчу Атланта – Індіана

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