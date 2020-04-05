Леннокс Льюїс розповів про легендарний бій з Кличком: Я не був готовий
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс розповів про бій проти Віталія Кличка у 2003 році. Леннокс переміг, адже Кличко не зміг продовжити бій після 6-го раунду через жахливе розсічення.
Леннокс Льюїс в інтерв'ю The Ring розповів, що не був як слід готовий до поєдинку з Віталієм.
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Я не був готовий належним чином, але Менні (Еммануель Стюард – тодішній тренер Льюїса, – Спорт24) та НВО наполягали на цьому поєдинку. Я думав побитися з Кірком Джонсоном, але він вилетів, вони сказали що потрібно рухатися попереду і побитися в цю дату,
– сказав Леннокс.
На думку британця, той факт, що Кличко перемагав його – немає ніякого значення.
"Зрештою, я – професіонал, чемпіон, і це був 12-раундовий бій. Не важливо, що Кличко перемагав після шести раундів. У бою все може змінитися. Я завдав йому розсічення ударом, воно кровоточило і він програв", – резюмував Льюїс.
Що відомо про бій Льюїс – Кличко? Бій відбувся 23 червня 2003 року, на кону поєдинку були пояси WBC і IBO. Після 6-го раунду Віталію заборонили продовжувати бій через глибоке розсічення. Після поєдинку Леннокс Льюїс завершив кар'єру.
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