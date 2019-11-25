Лео Санта Крус – чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях, ідеальний опонент для Ломаченка

Головною подією вечора боксу 23 листопада був бій між володарем титулу WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і претендентом на цей пояс – кубинцем Луїсом Ортісом. Проте, цікавим зокрема, для українських фанів був ще один поєдинок – бій в рамках другої напівлегкої ваги між мексиканцем Лео Санта Крусом і представником США Мігелем Флоресом.

До слова: Деонтей Уайлдер нокаутував Луїса Ортіса та захистив титул чемпіона WBC в суперважкій вазі: відео

Це був поєдинок, в якому на кону стояв вакантний пояс чемпіона світу за версією WBA до 59 кілограмів. Цікаво, що саме в ліміті цього дивізіону в близькому майбутньому планує виступати наш Василь Ломаченко.

Явним фаворитом бою був Санта Крус, який входить в когорту елітних боксерів сучасного професійного боксу. Він вже здобував звання чемпіона у трьох вагових категоріях і зараз приступив до штурму четвертої. Боєць володіє гідним технічним арсеналом, постійно високою функціональною готовністю, проявляє неймовірну працездатність у своїх боях.



Лео Санта Крус

Лео провів 155 поєдинків на аматорському ринзі, 148 разів здобував перемогу, став чемпіоном світу серед кадетів у 15 років. Однак, не здобув найвищих нагород серед любителів, тому що швидко перейшов у професіонали.

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На п'ятому році виступів на профі-ринзі здобув право битися за чемпіонський пояс легкої ваги (до 53,5 кілограмів). Успішно скористався можливістю виграти титул в бою проти Вусі Малінги. Після цього провів 3 вдалі захисти титулу та піднявся у другу легку вагу (до 55,3 кілограма). Вже у другому поєдинку в рамках цієї категорії завоював титул WBC, нокаутувавши в 3 раунді співвітчизника Віктора Теразаса.

Два впевнені захисти – і знову підйом у вазі, на цей раз в напівлегкий дивізіон (до 57,2 кілограма). Одна проміжна сутичка – і Лео виходить на титульний поєдинок, в якому успішно перемагає ще одного співвітчизника Абнера Мареса. Це сталося 29 серпня 2015 року. 9 червня 2018 року вони проведуть ще один поєдинок, де перемогу знову здобуде Санта Крус.

Відео бою Санта Круса проти Абнера Мареса

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Через рік б’ється з непереможним британцем Карлом Фремптоном і зазнає першої поразки в професіональній кар'єрі. Однак, вже в наступній зустрічі бере яскравий реванш.

Відео другого бою Санта Круса проти Фремптона

Далі проводить ще два переможні бої та вирішує підкорювати четверту вагову категорію. На цей раз Лео не проводить проміжних поєдинків. Одразу виходить на бій за вакантний пояс WBA Super. Опонент – уродженець Мексики, а зараз представник США – середняк другої напівлегкої ваги Мігел Флорес.

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Щодо самого поєдинку, то він проходив в досить конкурентній боротьбі. Боксери наносили багато ударів, з яких, правда, велика частина приходилася на повітря. Американець був енергійнішим у першому раунді, але вже в другому мексиканець збільшив темп і зайняв центр рингу. Санта Крус постійно насідав на противника, був трохи більш активний і ефективний. Це і схилило суддів на його сторону. Крім того, головний арбітр в ринзі зняв один штрафний бал з Флореса за утримання руками. 115-112 і двічі 117-110 на користь фаворита.

Відео бою Санта Круса проти Флореса

Санта Крус вже не одноразово заявляв, що хоче битися з Ломаченко і постійно згадує про чемпіона з України. Для Василя ж цей бій також є дуже цікавим. Українець мріє про славу, свою боксерську спадщину. Напевно, такий опонент, як Лео Санта Крус, ідеально підходить як скальп для її будівництва. Прогнозуємо, що цей бій відбудеться осінню 2020 чи на початку 2021 року.