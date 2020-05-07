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Власник "Спартака" Леонід Федун госпіталізований з коронавірусом

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Леонід Федун захворів на коронавірус – стан власника Спартак
Леонід Федун / sport-express.ru

Власник російського футбольного клубу "Спартак" Леонід Федун госпіталізований з коронавірусом. Федун перебуває на лікуванні в лікарні.

Про те, що у 64-річного Федуна діагностовано коронавірусна інфекція повідомляє сайт московського клубу.

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За інформацією Metaratings, стан Федуна стабільний, хвороба протікає не у важкій формі.

Повідомляється, що госпіталізація пройшла не в екстреному порядку, а для уникнення ускладнень.

Федун відправився в лікарню відразу після того, як здав позитивний тест.

Що відомо про Федуна?Народився у Києві. Віцепрезидент російської нафтової компанії "Лукойл". Власник 32,7% акцій і президент футбольного клубу "Спартак" (Москва). Одружений, має двох дітей – сина і дочку.

За останніми даними, кількість хворих на COVID-19 у Росії виросла до 177 160 осіб. За час епідемії померли 1 625 пацієнтів, одужали 23 803 особи.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Росії Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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