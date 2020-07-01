Лерой Сане переходить у "Баварію": деталі гучного трансферу
Мюнхенська "Баварія" і "Манчестер Сіті" узгодили трансфер німецького вінгера Лероя Сане. Футболіст у новому сезоні виступатиме за "Баварію".
Деталі трансферу
Як повідомляє Bild, трансфер Сане з "Манчестер Сіті" у "Баварію" вже узгоджений. Німецький клуб заплатить 50 мільйонів євро.
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45 мільйонів "Манчестер Сіті" отримає відразу, а інші частина буде виплачуватися як бонуси.
24-річний Сане підпише контракт з "Баварією" на 5 років до 2025-го. Німець наполягав на зарплаті у 20 мільйонів на рік.
Та через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, Лерой буде зароблять 17 мільйонів на рік.
Лерой не зможе зіграти за "Баварію" у рамках Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. В 1/8 фіналу мюнхенці в першій грі здолали "Челсі" (3:0).
Водночас Сане не допоможе і "Манчестер Сіті", яке зустрічається з "Реалом". У першому матчі англійці перемогли 2:1.
Агент Сане наразі перебуває у Мюнхені. Про трансфер повинні оголосити вже незабаром.
Сане мав перейти у "Баварію" торік
- Вихованець "Шальке" Сане мав стати гравцем "Баварії" ще торік. "Баварія" погодилася заплатити за Лероя 120 мільйонів євро.
- Проте гравець травмувався у матчі за Суперкубок Англії і вибув на весь сезон.
- Тепер "Баварії" вдалося домовитися про значно меншу суму через кризу, травму Лероя те закінчення терміну контракту футболіста з "містянами".