Мюнхенська "Баварія" і "Манчестер Сіті" узгодили трансфер німецького вінгера Лероя Сане. Футболіст у новому сезоні виступатиме за "Баварію".

Деталі трансферу

Як повідомляє Bild, трансфер Сане з "Манчестер Сіті" у "Баварію" вже узгоджений. Німецький клуб заплатить 50 мільйонів євро.

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45 мільйонів "Манчестер Сіті" отримає відразу, а інші частина буде виплачуватися як бонуси.

24-річний Сане підпише контракт з "Баварією" на 5 років до 2025-го. Німець наполягав на зарплаті у 20 мільйонів на рік.

Та через кризу, пов'язану з пандемією COVID-19, Лерой буде зароблять 17 мільйонів на рік.

Лерой не зможе зіграти за "Баварію" у рамках Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. В 1/8 фіналу мюнхенці в першій грі здолали "Челсі" (3:0).

Водночас Сане не допоможе і "Манчестер Сіті", яке зустрічається з "Реалом". У першому матчі англійці перемогли 2:1.

Агент Сане наразі перебуває у Мюнхені. Про трансфер повинні оголосити вже незабаром.

Сане мав перейти у "Баварію" торік