24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Лестер – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

60 Читать новость на русском
Лестер – Челсі: онлайн-трансляція

У суботу, 1 лютого, "Лестер" приймає "Челсі" в матчі 25-го туру АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

 

Клуб з Лестера на даний момент займає третю позицію в таблиці чемпіонату Англії. За 24 туру команді вдалося набрати 48 очок. Суперника з Лондона вона випереджає на 8 пунктів.

Читайте також: Лестер – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Останнім часом "Лестер" трохи здав, підопічні Брендана Роджерса почали частіше програвати. Наприклад, після нічиєї з "Астон Віллою" в Кубку ліги (1:1) "лисиці" двічі поступилися в АПЛ.

"Челсі" має в своєму активі 40 очок. Після 24 турів Прем'єр-ліги команда посіла четверте місце в таблиці АПЛ. У шести зустрічах у 2020 році "Челсі" тричі виграв, один раз поступився і двічі розійшовся миром зі своїми суперниками.

Лестер – Челсі: онлайн-трансляція

Велика Британія остаточно вийшла з ЄС: як Brexit зустріли британці та європейці – фото, відео
сьогодні
3668
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Челсі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:55 Мирону Маркевичу – 69: найцікавіші фрази легендарного тренера
Михайло Гема 330
31 січня 18:35 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 4668
сьогодні 12:06 Леброн Джеймс розплакався під час поминальної церемонії за Кобі Браянтом – відео
Юрій Семенюк 833
сьогодні 09:16 Український боксер Шелестюк переміг аргентинця Верона та продовжив свою неймовірну серію
Ігор Саджениця 932
31 січня 21:18 Берінчик сфотографувався в олімпійці з написом "Москва 1980" і показав підготовку до бою – відео
Юрій Семенюк 2733
Новини
Більше новин
Залиште відгук