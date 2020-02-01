Лестер – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

У суботу, 1 лютого, "Лестер" приймає "Челсі" в матчі 25-го туру АПЛ. Онлайн-трансляція матчу – на сайті Спорт24.

Клуб з Лестера на даний момент займає третю позицію в таблиці чемпіонату Англії. За 24 туру команді вдалося набрати 48 очок. Суперника з Лондона вона випереджає на 8 пунктів.

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Останнім часом "Лестер" трохи здав, підопічні Брендана Роджерса почали частіше програвати. Наприклад, після нічиєї з "Астон Віллою" в Кубку ліги (1:1) "лисиці" двічі поступилися в АПЛ.

"Челсі" має в своєму активі 40 очок. Після 24 турів Прем'єр-ліги команда посіла четверте місце в таблиці АПЛ. У шести зустрічах у 2020 році "Челсі" тричі виграв, один раз поступився і двічі розійшовся миром зі своїми суперниками.

Лестер – Челсі: онлайн-трансляція