Лестер – Челсі: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

"Лестер" та "Челсі" посідають третє та четверте місце в Англійській прем'єр-лізі. У суботу, 1 лютого, вони проведуть між собою матч. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Лестер – Челсі: прогноз

Попри те, що команди поруч у турнірній таблиці, їх розділяє аж вісім очок. "Лестер" на третьому місці з 48 очками. "Челсі" ж має 40 очок в активі. При цьому п'ятий "Манчестер Юнайтед" "аристократи" випереджають на шість очок.

"Лестер" прагнутиме перемогти, щоб і надалі змагатися з "Манчестер Сіті" за друге місце. Відставання від "містян" складає лише три очки. За перемогу в АПЛ боротьби майже немає. "Лисиці" відстають від "Ліверпуля" на 22 очки за 14 турів до кінця.

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Варто відзначити, що команди не дуже вдало провели останні п'ять матчів в АПЛ. "Челсі" виграв лише у двох матчах чемпіонату (ще двічі зіграв внічию та один раз програв). "Лестер" ж тричі виграв та двічі програв. При цьому лише в останньому матчі "лисиці" перервали серію з двох поразок поспіль.

Тож букмекери віддають перевагу "Лестеру". Однак вона незначна 2,7 проти 5,5 на перемогу "Челсі".

Матч "Лестер" – "Челсі" відбудеться в суботу, 1 листопада. Початок матчу о 14:30. Онлайн-трансляція на сайті Спорт24.

Прогноз PariMatch

Їх експерти прогнозують, що "Лестер" переможе з коефіцієнтом 2,55. На те, що переможе "Челсі" – 2,70. Нічия у матчі – 3,65.

Варто відзначити, що перший матч між командами закінчився внічию 1:1. Та на цей матч букмекери прогнозують більшу кількість голів. Ставка на "тотал матчу більше 2,75" оцінена в 1,91. Натомість "тотал матчу менше 2,75" – 1,95.

Прогноз Favorit

Тут букмекери теж виставили коефіцієнт 2,55 на перемогу "Лестеру". Перемога "Челсі" – 2,72. Натомість нічия має трохи менший показник – 3,40. При цьому щодо точного рахунку, то нічия 1:1 має найнижчий коефіцієнт – 6,40.

Щодо авторів голів, то найбільше шансів відзначитися у Джеймі Варді – 2,00. Гол "аристократа" Теммі Аррахама – 2,20.

На те, що обидві команди заб'ють голи – 1,54. На те, що цього не станеться – 2,37.