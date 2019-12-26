Лестер – Ліверпуль: де дивитися онлайн матч чемпіонату Англії

26 грудня "Лестер" прийме "Ліверпуль" у рамках 19 туру чемпіонату Англії. Переглянути гру в Україні можна онлайн та по телебаченню.

Матчі чемпіонату Англії в Україні офіційно показує лише один канал – Setanta Sport. Однак переглянути цей канал можна лише онлайн або в мережах кабельних каналів.

Читайте також: Лестер – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

Канал Setanta Sports доступний онлайн на відеосервісах Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Для прикладу, на Megogo тариф "Оптимальний" коштує 97 гривень на місяць. Можна обрати й "Максимальну", яка обійдеться в 197 гривень на місяць (туди входять понад 240 каналів, включно з додатковими спортивними Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Спорт 2).

Матч "Лестер" – "Ліверпуль" відбудеться у четвер, 26 грудня. Початок матчу о 22:00

На Oll.tv для перегляду матчу "Лестер" – "Ліверпуль" слід обрати передплату "Суперспорт", яка обійдеться в 139 гривень на місяць. Сюди входять п'ять телеканалів – Setanta Sport, а також "Футбол 1" та "Футбол 2" (ще два – ці ж канали в HD-якості).

Дивитися онлайн матч "Лестер" – "Ліверпуль" можна буде і на Спорт24. Онлайн-трансляція буде доступна за 15 хвилин до початку матчу – з 18:15. Відео голів та результат матчу – теж на сайті Спорт24.