Лестер – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

У четвер, 26-го грудня, в Англії розпочинається так званий Boxing Day. У рамках 19 туру чемпіонату Англії "Лестер" прийме лідера турнірної таблиці "Ліверпуль". Букмекери оцінили шанси команд здобути перемогу.

Лестер – Ліверпуль: прогноз

"Ліверпуль" після перемоги на клубному кубку світу повертається до внутрішніх баталій. У четвер, 26 грудня, "мерсисайдців" чекає складний виїзд до головного переслідувача – "Лестера".

"Лисиці" не змогли виграти два останні поєдинки й програють "Ліверпулю" 10 очок. На один бал "лисиці" випереджають "Манчестер Сіті".

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом поєдинку є "Ліверпуль". Перемогу підопічних Юргена Клоппа експерти оцінили коефіцієнтом 2,07. Коефіцієнт на те, що гості переможуть з різницею в один гол – 4,10.

"Лестер" є андердогом поєдинку. Їх шанси перемогти "Ліверпуль" фахівці оцінили коефіцієнтом 3,40. Якщо ж гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,65.

Прогноз Pari Match

Останні два матчі між командами на "Кінг Павер Стедіум" завершувалися перемогами "Ліверпуля" з різницею в один гол. Водночас обидвом командам вдавалося забити гол.

Коефіцієнт на те, що "Лестер" переможе і ТБ 2.5 – 4,70. Перемога "Ліверпуля" і ТБ 2.5 – коефіцієнт 2,95. На те, що підсумковий рахунок матчу буде парний – 1,93.

Прогноз 1xbet

Найкращим бомбардиром "Лестера" у цьому сезоні є Джеймі Варді, який встиг забити 17 голів і є найкращим бомбардиром АПЛ. Коефіцієнт на його гол у матчі 2,1.

У "Ліверпуля" найбільше голів забили Мохаммед Салах та Садьйо Мане – по 9. Гол єгиптянина оцінений коефіцієнтом 2,1. М'яч сенегальця – 2,4.