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Лестер – Манчестер Сіті: де дивитися центральний матч туру АПЛ

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Лестер – Манчестер Сіті: де дивитися

У суботу, 22 лютого, "Лестер" зіграє з "Манчестер Сіті" у центральному матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні цей матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матчі чемпіонату Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Канал доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

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Поєдинок "Лестер" – "Манчестер Сіті" відбудеться у суботу, 22 лютого. Початок гри о 19:30.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса). Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.

"Лестер" за підсумками 26-ти турів посідає третє місце в АПЛ, маючи в активі 50 очок. У "містян" на чотири бали більше і другий рядок турнірної таблиці.

Огляд матчу "Лестер" – "Манчестер Сіті" читайте на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Манчестер Сіті
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