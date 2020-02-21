Лестер – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії

В суботу, 22 лютого, в чемпіонаті Англії відбудеться матч, в якому зійдуться команди, які борються за друге місце – "Лестер" прийме "Манчестер Сіті". Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Лестер – Манчестер Сіті: очікування від матчу

Зважаючи на те, що змагання за чемпіонство в Англії майже закінчилося (навряд чи "Ліверпуль" програє в цьому сезоні титул в АПЛ), тож головна увага буде приділена боротьбі за друге місце. І в цьому матчі якраз зустрінуться дві команди, які й претендують на срібні нагороди. "Манчестер Сіті" йде на другому місці. В активі "містян" 54 очки. "Лестер" – третій і відстає на чотири очки. Тож хоч і перемога господарів не змінить ситуації на верхівці турнірної таблиці, але боротьбу може загострити.

Матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться в неділю, 22 лютого. Початок о 19:30.

Хоча букмекери не дуже вірять в те, що "Лестер" зможе перемогти. На перемогу "лис" коефіцієнт коливається в районі 4,50. Натомість перемога "МанСіті" оцінена в 1,70.

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У них перемога "Лестера" отримала коефіцієнт 4,55. На те, що переможуть гості – 1,71. Нічия у матчі – 4,05.

При цьому експерти очікують чималу кількість голів. "Тотал матчу більше 2,5" – лише 1,53. Натомість "тотал матчу менше 2,5" – аж 2,41.

На те, що обидві команди заб'ють приймають ставки з коефіцієнтом 1,54. Що цього не буде – 2,35.

Щодо авторів голів, то найбільше шансів у нападника "МанСіті" Серхіо Агуеро – 1,80. В його суперника – Джеймі Варді – 2,50. На гол Ріяда Мареза – 2,80.

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Вони оцінили перемогу "Лестера" в 4,50. На "Манчестер Сіті" – 1,75. Нічия – 4,20.

Тут "тотал матчу більше 2,5" – 1,59. А гол Агуеро – 1,87. На гол Варді приймають з коефіцієнтом 2,80.