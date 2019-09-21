"Лестер" неочікувано вирвав вольову перемогу над "Тоттенхемом": відео

"Тоттенхем" не надто вдало розпочав цей сезон. Команда, яка хоче претендувати на перемогу в АПЛ, доволі легко втрачає очки. А у матчі проти "Лестера" взагалі поступилася.

Лестер – Тоттенхем 2:1

Голи: Перейра, 69, Меддісон, 85 – Кейн, 29

Цей матч "Тоттенхем" проводив після Ліги чемпіонів. Там команда на виїзді грала проти "Олімпіакоса". І на 30-й хвилині зустрічі була попереду 0:2. Однак втримати цю перевагу не вдалося, у підсумку нічия 2:2.

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У матчі проти "Лестера" "Тоттенхему" не лише не вдалося втримати перевагу у рахунку, але й нічию зберегти. При цьому що знову "шпори" абили першими. Відзначився Кейн. Нападник забив гол у незвичний спосіб – вже у падінні таки зумів проштовхнути м'яч у ворота.

"Лестер" у відповідь теж забив. Але арбітр гол не зарахував після перегляду відеоповтору. У другому таймі він не зарахує і гол "Тоттенхема", теж скориставшись послугою VAR.

А вже після того "Лестер" спочатку зрівняв рахунок, а потім вийшов вперед. Перший гол на рахунку Рікарду Перейри, який вчасно опинився на добиванні у штрафному майданчику після прострілу з флангу.

А за п'ят хвилин до кінця основного часу на дальній удар наважився Меддісон. Гассаніга не очікував на такий удар у нижній кут воріт і пропустив гол.

Ця перемога дозволила "Лестеру" піднятися на друге місце у турнірній таблиці. "Тоттенхем" поки п'ятий.