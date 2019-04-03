Леся Цуренко розповіла про деталі своєї травми та коли повернеться на корт

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Леся Цуренка
Леся Цуренка / twitter Lesia Tsurenko

Друга ракетка України Леся Цуренко вирішила пропустити турнір в американському Чарльстоні. Перед тим вона не зіграла у Маямі. Повернеться вона на корт аж у кінці квітня.

За словами Лесі Цуренко, під час підготовки до турніру в Маямі вона відчула біль у руці. Думала, що вона відійде за 2-3 дні, тож до турніру в Чарльстоні вона буде готова.

"Спочатку думала, що пошкодження зовсім не значне, і треба лише перепочити 2-3 дні, проте рука заболіла, коли в Маямі я почала грати дитячим м'ячем. В місті після зняття з турніру залишилася подовше саме для того, щоб краще підготуватися до Чарльстона, але тепер вирішила повернутися до Києва для повноцінного відновлення", – написала Леся Цуренко.

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При цьому Леся Цуренко для участі у цих турнірах пропустила змагання в Акапулько, де перемагала у 2017 та 2018 роках.

"Це рішення далося мені зовсім не просто, бо турнір в Акапулько – в принципі, мій улюблений турнір. До того ж, я там двічі поспіль перемагала. Та в силу кліматичних особливостей міста, мене цей турнір завжди виснажував. Я відчувала велику втому після нього. Тож цього разу вирішила передусім зосередитися на більш великих турнірах. Думаю, що вчинила правильно", – наголосила Леся Цуренко.

За її словами, наступні турніри, де вона планує зіграти – це Штутгарт, Мадрид, Рим та Париж.

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
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