Леся Цуренко виграла перший матч на Ролан Гаррос

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Леся Цуренко
Леся Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало стартувала на Ролан Гаррос. У матчі першого кола вона обіграла представницю Канади Ежені Бушар.

Матч виявився доволі неоднозначний для Цуренко, попри підсумковий результат. Сама гра тривала трохи більше, аніж одну годину. Цуренко виграла три стартові гейми. У восьмому геймі вона з першої спроби реалізувала брейк-пойнт та виграла перший сет 6:2.

Натомість у другому сеті вже на початку Цуренко довелося тричі відігравати брейк-пойнт суперниці. Після чого українка вийшла вперед 2:0. Але канадійка зрівняла рахунок за геймами – 2:2. Та чотири наступні гейми виграла Цуренко, як і матч загалом.

При цьому найважчим виявився шостий гейм, коли Цуренко лише з четвертої спроби таки реалізувала брейк-пойнт.

Леся Цуренко – Ежені Бушар 2:0 (6:2, 6:2)

У другому колі Ролан Гаррос українка зіграє проти переможниці пари Дарія Гаврілова – Александра Круніч.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Леся Цуренко
Джерело: 24 канал
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