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Леся Цуренко з впевненої перемоги стартувала на турнірі в Каїрі

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Леся Цуренко / sport.ua

Леся Цуренко успішно розпочала участь на турнірі ITF ZED Open Women’s Tennis, який відбувається в столиці Єгипту. У першому колі українка виявилась сильнішою за Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз (Єгипет).

У стартовому раунді основної сітки Леся Цуренко, яка була посіяна під 4 номером, перемогла у двох сетах. Матч тривав 1 годину 6 хвилин.

Леся Цуренко – Ламіс Альхуссейн Абдель-Азіз 2:0 (6:2, 6:3)

У другому колі змагань українка зіграє з переможницею пари Сандра Самір (369) – Леслі Керкхове (157).

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Натомість, інша українка Марта Костюк зустрінеться із третьою ракеткою турніру Іриною-Камелією Бегу. Також Цуренко разом з Костюк заявилася в парний турнір. У парі з польською тенісисткою Паулою Каня виступить ще одна українка – Анастасія Шошина.

Раніше, Снігур програла на старті турніру Аранчі Рус, яка представляє Нідерланди.

Призовий фонд фтурніру складає 100 тисяч доларів.

 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Леся Цуренко Теніс
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