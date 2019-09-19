Левандовський бездоганним фінтом відіграв гравців "Црвени Звезди": відео

Польський нападник "Баварії" Роберт Левандовський підкорив відразу декілька досягнень у 1-у турі Ліги чемпіонів. "Баварія" 18-го вересня перемогла сербський клуб "Црвена Звезда".

У цьому матчі Роберт зумів відзначитися забитим м'ячем, який став для нього двохсотим у футболці "Баварії".

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Окрім того, Роберт забиває у стартовому матчі Ліги чемпіонів ось уже четвертий сезон поспіль.

У матчі проти "Црвени Звезди" поляку вдалося продемонструвати свою техніку, що не притаманно габаритним форвардам.

Роберт елегантним фінтом обіграв двох гравців сербського клубу.

З результатами всіх матчі Ліги чемпіонів можна ознайомитися тут.