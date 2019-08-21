Левандовський встановив історичний рекорд, який не вдавався жодному футболісту

Нападник "Баварії" Роберт Левандовський встановив історичне досягнення у чемпіонаті Німеччини. Поляк став першим нападником, який 5 років поспіль забиває гол у матчі відкритті.

Роберт у 2014 році приєднався до "Баварії" й зіграв у першому турі Бундесліги проти "Вольфсбурга" (2:1). Та в цій грі він забити не зумів.

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У 2015 році в першому турі "Баварія" приймала "Гамбург" (5:0). Роберт забив один гол. У 2016 році в першому турі мюнхенський гранд розгромив "Вердер" (6:0). Левандовський оформив хет-трик.

У 2017 році "Баварія" у матчі відкритті перемогла "Баєр" (3:1). Роберт забив з пенальті. У 2018 році "червоні" здолали "Хоффенхайм" (3:1), а поляк знову забив з пенальті.

У 2019 році у першому турі чемпіони Німеччини приймали "Герту" і вперше за довгий час не зуміли виграти. Команди розійшлися миром 2:2, а Левандовський оформив дубль.

У чемпіонаті Німеччини є традиція, що новий сезон відкриває чемпіон країни домашнім матчем у п'ятницю. У суботу та неділю відбуваються наступні матчі першого туру.

"Баварія" останні сім років виграє Бундеслігу. До мюнхенців у 2012 році чемпіонат вигравала "Боруссія" Дортмунд.

Польський нападник Левандовський за свою кар'єру в Німеччині встиг зіграти 291 матч, забив 204 голи та віддав 61 результативну передачу. Роберт є найрезультативнішим легіонером в історії Бундесліги.