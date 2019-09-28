Три українки вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: результати першого дня

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото з відкритих джерел

У столиці Катару – місті Доха стартував чемпіонат світу з легкої атлетики. У перший день змагань до фіналів у своїх видах пробились українки Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Климець.

Українська стрибунка Юлія Левченко впевнено розпочала свій виступ на ЧС-2019. У кваліфікації зі стрибків у висоту вона з першої спроби подолала планку і з результатом 1,92 метра вийшла в фінал. 

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Також до фіналу пробилася Ярослава Магучіх (1.94 м). А ось Ірина Геращенко несподівано не зуміла подолати кваліфікацію, не взявши висоту 1.89 м з трьох спроб.

У фінал у метанні молота пробилася українка Ірина Климець. Її найкраща спроба – 72.93 м. Це 5-й результат в кваліфікації та найкращий результат Климець в кар’єрі. Ще дві українські метальниці Олена Шамотіна (67,30 м – 24 місце) та Ірина Новожилова (65,31 м – 30 місце) у фінал пробитися на зуміли.

Наталія Прищепа і Ольга Ляхова вийшли в півфінал в бігу на 800 метрів. Прищепа впевнено провела свій забіг і перемогла в ньому з часом 2:03.22. Ляхова потрапила в найсильніший забіг. Ольга фінішувала четвертою (прохідних місць було три) і була змушена чекати завершення всіх забігів. Результат 2:01.47 дозволив їй вийти в півфінал за часом.

А ось Марина Килипко в секторі для стрибків з жердиною не зуміла кваліфікуватися у фінал. Вона взяла висоту 4,50 метра, а ось кваліфікаційні 4,60 їй не підкорилися.

Чемпіонат світу з легкої атлетики триватиме в Катарі від 27 вересня до 6 жовтня.

blog_ava
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Теги: Спорт Новини Спорту Юлія Левченко Легка атлетика
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