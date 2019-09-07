Левченко виграла срібло на фінальному етапі "Діамантової ліги"
Українська висотниця Юлія Левченко посіла друге місце на фінальному етапі "Діамантової ліги" в Брюсселі (Бельгія). У п'ятницю, 6-го вересня, вона продемонструвала результат 1.97.
Золото виграла росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором. Вона стрибнула на два сантиметри вище, аніж Левченко.
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Українка Ярослава Магучіх посіла шосте місце. Ще одна українка Ірина Геращенко – 10-е.
Результати:
1. Марія Ласіцкене – 1.99
2. Юлія Левченко (Україна) – 1.97
3. Тіам Нафіссату (Бельгія) – 1.95
6. Ярослава Магучіх (Україна) – 1.89
10. Ірина Геращенко (Україна) – 1.85
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