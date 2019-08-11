Левченко здобула золото на командному чемпіонаті Європи, Климець – третя

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Юлія Левченко
Юлія Левченко / Фото з відкритих джерел

Українка Юлія Левченко перемогла в секторі для стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що триває в польському Бидгощі.

Левченко підкорилася планка 1,97 м. Юлія  принесла Україні в командний залік 12 очок.

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Також інша українка Ірина Климець взяла бронзу в метанні молота. Результат Климець – 71,67 м.

Україна поки займає 7-е місце перед заключними шістьма видами. Для збереження прописки в Суперлізі українській збірній необхідно потрапити в першу сімку.

В рамках Суперліги (головного дивізіону турніру) в змаганнях беруть участь 12 найсильніших збірних континенту.

Раніше Спорт 24 писав, що Анна Рижикова зайняла 2-е місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами в польському Бидгощі.

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Теги: Легка атлетика Юлія Левченко Спорт
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