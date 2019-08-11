Левченко здобула золото на командному чемпіонаті Європи, Климець – третя

Українка Юлія Левченко перемогла в секторі для стрибків у висоту на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, що триває в польському Бидгощі.

Левченко підкорилася планка 1,97 м. Юлія принесла Україні в командний залік 12 очок. Читайте також: Легкоатлетка Левченко "відростила" вуса: кумедне фото Також інша українка Ірина Климець взяла бронзу в метанні молота. Результат Климець – 71,67 м. Україна поки займає 7-е місце перед заключними шістьма видами. Для збереження прописки в Суперлізі українській збірній необхідно потрапити в першу сімку. В рамках Суперліги (головного дивізіону турніру) в змаганнях беруть участь 12 найсильніших збірних континенту. Раніше Спорт 24 писав, що Анна Рижикова зайняла 2-е місце в бігу на 400 метрів з бар'єрами в польському Бидгощі.