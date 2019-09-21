"Олімпік" у більшості переміг "Львів" у битві аутсайдерів УПЛ: відео

У суботу, 21 вересня, зіграли ФК "Львів" та "Олімпік". Гості перемогли завдяки забитому пенальті наприкінці зустрічі.

Львів – Олімпік 0:1

Гол: Політило, 80 (пен)

Вилучення: Гончар, 45 (Львів)

Нереалізований пенальті: Діеє, 45+2 (Олімпік)

Це був матч, в якому зійшлися дві команди, які посідають останні місця у турнірній таблиці. Тож команди прагнули набрати заповітні бали, і не дати їх набрати супернику. При цьому "Львів" ще й хотів перервати свою серію без перемог вдома. Команда не виграє у Львові з 21 жовтня 2018 року. Також це був перший домашній матч для нового наставника "містян" Володимира Мазяра. Також на цю гру вхід зробили вільним.

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Однак якщо заміна тренера пішла "Олімпіку" на користь, то "Львів" ще не показав тієї гри, якої б від нього хотілося бачити. Команда доволі в'яло провела цей матч. Натомість гості, які по дорозі до Львова ще й надали першу медичну допомогу постраждалим в ДТП, більше часу проводили на половині поля суперника. Однак забити не вдалося.

Єдину нагоду відзначитися "Львів" мав на 33-й хвилині. Тоді Педро пробивав зі штрафного. М'яч летів під перекладину воріт, але голкіпер у стрибку відбив його. Цей удар так і залишився єдиним, який ФК "Львів" завдав за весь матч.

Переломний момент зустрічі стався вже у доданий до першого тайму час. Гончар сфолив проти суперника у штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Окрім того, гравець отримав жовту картку, яка стала для нього другою. Тож він достроково покинув поле. Пробивати пенальті пішов Матар Діеє. Він не розбігався, а "підкрадався" до м'яча дрібними кроками. І пробив повз рамку воріт. Сарнавський у той час стрибнув в інший бік.

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Відео найкращих моментів першого тайму матчі "Львів" – "Олімпік"

У другому таймі "Олімпік" більше часу проводив на чужій половині поля. Львів'яни ж оборонялися. Виходити в контратаки в них вдавалося рідко.

На 76-й хвилині на поле у складі "Львова" вийшов Насонов. А на 80-й він у власному штрафному збив Тейшейру. Арбітр ще раз вказав на 11-метрову позначку у цьому матчі. Цього разу пішов пробивати Політило. Удар у півзахисника був не сильний, але точний. Він і приніс перемогу гостям.

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"Олімпік" здобуває першу перемогу в сезоні, але залишається на останньому місці. "Львів" же продовжує свою серію без перемог вдома. Команда на 11 рядку в турнірній таблиці.