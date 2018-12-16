"Лейкерс" може обміняти українця Михайлюка в інший клуб НБА

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк

"Лос-Анджелес Лейкерс" зацікавлені у підписанні центрового "Нью-Орлеана" Ентоні Девіса. Однак для цього "озерянам" треба буде віддати когось зі своїх баскетболістів.

Серед претендентів, щоб відправитися у Новий Орлеан, є і українець Святослав Михайлюк. Про це пише Шамс Чаранія – журналіст, який має чимало інсайдів в НБА і пише на цю тематику для The Athletic.

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При цьому зазначається, що "Лейкерс" готові віддати будь кого зі своїх баскетболістів, окрім двох. Перший – це лідер команди ЛеБрон Джейс. Другий – це Кентавіус Колдуелл-Поуп. Чому "Лейкерс" не може обміняти другого? А баскетболіста у контракті є право заблокувати свій обмін.

Та варто відзначити, що самими обміном Михайлюка на Девіса справа не обмежилась. Українець зараз не надто цінний гравець в НБА (у порівняні з центровим "Нью-Орлеана"). Відтак "Лейкерс", у випадку такої угоди, доведеться додати й інші активи – баскетболістів чи свої піки майбутніх драфтів.

Відтак чи покине Святослав Михайлюк "Лейкерс" стане відомо вже 7 лютого, коли в НБА закінчується період обмінів.

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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