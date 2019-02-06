"Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / twitter LA Lakers

"Лос-Анджелес Лейкерс" обміняли українського атакуючого захисника Святослава Михайлюка в "Детройт".

За українського гравця та пік 2-го раунду драфта "озеряни" отримали легкого форварда Реджі Буллока. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Шемс Чаранія. Очікується, що офіційно про угоду буде оголошено в четвер, 7 лютого.

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Реджі Буллок у поточному сезоні у складі "Пістонс" набирає 12,7 очка, робить 2,7 підбирання та 2.5 передачі при точності триочкових 38,4%. У той час як Михайлюк, який проводить свій перший сезон в НБА, взяв участь у 38 матчах регулярного чемпіонату, де у середньому за 10,7 хвилини набирає 3.2 очка при точності триочкових 32,1%

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Теги: Спорт Баскетбол Святослав Михайлюк
Джерело: 24 Канал
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