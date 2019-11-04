"Лейкерс" та "Кліпперс" перемогли, "Х'юстон" знову програв ьа інші результати матчів НБА: відео

В НБА в неділю, 3 листопада, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Не обійшлося без неочікуваних результатів.

Варто зазначити, що в цей день дві команди, в яких виступають українці – "Атланта" Олексія Леня та "Детройт" Святослава Михайлюка – не грали.

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Найбільшу вагу ж привертав матч "Сан-Антоніо" – "Лейкерс". Тут одразу четверо гравців оформили дабл-дабл, а ЛеБрон Джеймс – тріпл-дабл, набравши 21 очко та зробивши 11 підбирань та 13 передач. Також він зробив 2 перехоплення, що дозволило йому піднятися на 15-е місце в історії НБА за кількістю перехоплень за кар'єру. На рахунку Джеймса тепер 1945 перехоплень. Гравець обійшов в списку кращих за перехопленнями іншого зіркового баскетболіста "Лейкерс" Кобі Брайанта.

Сан-Антоніо – Лейкерс 96:103 (25:26, 18:30, 29:21, 24:26)

Інша команда з Лос-Анджелеса – "Кліпперс" – теж перемогла. Зробила вона це вдома у грі проти "Юти". "Джазмени" більшість ігрового часу були попереду в рахунку, але програли кінцівку четвертої чверті.

Кліпперс – Юта 105:94 (16:20, 23:21, 26:28, 40:25)

Натомість другу гру поспіль програє "Х'юстон". Цього разу команда поступилася "Маямі". Гості за першу чверть набрали одразу 46 очок.

Маямі – Х'юстон 129:100 (46:14, 25:32, 28:25, 30:29)

Продовжує феєрити у чемпіонаті Лука Дончіч. Цього разу в матчі проти "Клівленда" він знову оформив тріпл-дабл – 29 очок, 14 підбирань та 15 передач.

Клівленд – Даллас 111:131 (28:31, 25:27, 33:32, 25:41)

Індіана – Чикаго 108:95 (24:18, 31:24, 31:32, 22:21)

Нью-Йорк – Сакраменто 92:113 (23:32, 18:29, 23:29, 28:23)