РБ "Лейпциг" 1-го червня у рамках 29 туру Бундесліги зустрівся з "Кельном". Команди забили аж шість голів, а перемогу вирвали "бики".

Кельн – РБ Лейпциг 2:4

Голи: Кордоба, 7, Модест, 55 – Шик, 20, Нкунку, 38, Вернер, 50, Ольмо, 57

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Початок матчу нічого хорошого для "Лейпцига" не віщував, пише 24 канал. Уже на 7-й хвилині гості пропустили м'яч у власні ворота. Кордоба не вимкнувся з атаки "козлів" і вдало зіграв на добиванні.

"Лейпцигу" знадобилося 13 хвилин, щоб зрівняти рахунок. Шик вдало зіграв на другому поверсі після навісу Анхеліно – 1:1.

У середині тайму гості вийшли вперед. Лаймер розкішною розрізною передачею вивів Нкунку віч-на-віч з воротарем. Хавбек елегантно перекинув голкіпера і вивів свою команду вперед.

На початку другого тайму "Лейпциг" закріпив перевагу. Вернеру асистував воротар Гулачі. Він вибив м'яч точно на Вернера, який втік віч-на-віч з Хорном та легко переграв голкіпера.

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"Кельн" вирішив не здаватися. На 55 хвилині Модест потужним ударом з-за меж штрафного пробив Гулачі.

Все ж останнє слово у матчі залишилося за гостями. На 57 хвилині Ольмо підібрав м'яч біля штрафного "Кельна" та потужно пробив у кут – 4:2.

Завдяки перемозі "Лейпциг" упритул наблизився до "Боруссії" Дортмунд, яка посідає другу сходинку. Різниця між командами всього 2 очки.

"Кельн" перебуває на 11-й сходинці. "Козли" майже не ризикують вилетіти, але й не мають шансів поборотися за єврокубки.

Кельн – РБ Лейпциг відеоогляд матчу

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