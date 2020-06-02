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100 підтягувань: Ломаченко вразив феноменальною фізичною силою у залі – відео
1 червня , 19:57 100 підтягувань: Ломаченко вразив феноменальною фізичною силою у залі – відео
Юрій Семенюк
У Канаді є пиво, присвячене Андрію Шевченку: фото
1 червня , 16:18 У Канаді є пиво, присвячене Андрію Шевченку: фото
Михайло Гема
Російський блогер Мернес, якого побив український боєць, виявився сином Мавроді
1 червня , 13:36 Російський блогер Мернес, якого побив український боєць, виявився сином Мавроді
Михайло Гема