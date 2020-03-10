Лейпциг – Тоттенхем: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

10 березня "Лейпциг" зустрінеться з "Тоттенхемом" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Переглянути гру можна онлайн та по телебаченню.

Офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів в Україні по телебаченні можна на каналах "Футбол 1" чи "Футбол 2".

"Футбол 2" покаже в прямому ефірі матч РБ "Лейпциг" – "Тоттенхем". Початок трансляції о 21:45, матч розпочнеться о 22:00.

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Та варто зауважити, що трансляція матчів на каналах "Футбол 1/2" доступна лише для абонентів супутникової платформи Xtra TV, а також кабельних операторів "Воля-кабель", "Київстар", Vodafone, "Укртелеком" та Vega. Інші оператори показують канал "Футбол 3", який не транслює Лігу чемпіонів.

Дивитися онлайн матч РБ "Лейпциг" – "Тоттенхем" можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Місячний абонемент на всі три канали "Футбол 1", "Футбол 2" та "Футбол 3" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2/3" та Setanta Sport.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Перша гра між клубами відбулася у Лондоні. Мінімальну перемогу завдяки голу з пенальті Тімо Вернера здобув "Лейпциг".

Огляд матчу "Лейпциг" – "Тоттенхем" читайте на сайті Спорт24.