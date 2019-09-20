Лейпциг – Вердер: експерти назвали фаворита матчу

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Амбітний "Лейпциг" спробує у цьому сезоні нав'язати боротьбу грандам у поєдинку за "срібну салатницю". У п'ятому турі лідер чемпіонату вирушає за трьома очками до Бремена.

На думку експертів, "Лейпциг" має хороші шанси зміцнити лідерство в Бундеслізі.

До слова: "Лейпциг" зберіг лідерство, "джмелі" здолали "Баєр": результати матчів й відео голів Бундесліги

1,76 – коефіцієнт на перемогу фаворита.
4,45 – коефіцієнт на вікторію "Вердера".
4,3 – коефіцієнт на нічию. 

матч лейпциг вердера
Прогноз на матч "Лейпциг" – "Вердер"

Від "Лейпцига" експерти чекають результативної гри. Лише 1,54 на те, що "бики" заб'ють щонайменше двічі. Індивідуальний тотал гостей менше півтора – 2,4.

лейпциг вердер
Прогноз на кількість забитих голів

У попередній дуелі суперників "Вердер" тріумфував вдома 2:1. Потішити бременську публіку наперекір фахівцям "музики" спробують в суботу, 21 вересня. Матч "Вердер" – "Лейпциг" стартує о 19:30 за київським часом.

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Теги: Спорт Футбол Бундесліга
Джерело: 24 канал
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