Лейпциг – Вердер: експерти назвали фаворита матчу
Амбітний "Лейпциг" спробує у цьому сезоні нав'язати боротьбу грандам у поєдинку за "срібну салатницю". У п'ятому турі лідер чемпіонату вирушає за трьома очками до Бремена.
На думку експертів, "Лейпциг" має хороші шанси зміцнити лідерство в Бундеслізі.
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1,76 – коефіцієнт на перемогу фаворита.
4,45 – коефіцієнт на вікторію "Вердера".
4,3 – коефіцієнт на нічию.
Прогноз на матч "Лейпциг" – "Вердер"
Від "Лейпцига" експерти чекають результативної гри. Лише 1,54 на те, що "бики" заб'ють щонайменше двічі. Індивідуальний тотал гостей менше півтора – 2,4.
Прогноз на кількість забитих голів
У попередній дуелі суперників "Вердер" тріумфував вдома 2:1. Потішити бременську публіку наперекір фахівцям "музики" спробують в суботу, 21 вересня. Матч "Вердер" – "Лейпциг" стартує о 19:30 за київським часом.