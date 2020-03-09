РБ Лейпциг – Тоттенхем: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Німецький "Лейпциг" та англійський "Тоттенхем" 10 березня зустрінуться у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили, в якої команди більше шансів здобути перемогу та вийти у чвертьфінал.

РБ Лейпциг – Тоттенхем: прогноз

Перша гра у Лондоні завершилася мінімальною звитягою "Лейпцига". Німецький клуб домінував на полі й втілив свою перевагу голом з пенальті, який забив Тімо Вернер.

У матчі-відповіді "биків" влаштує будь-яка нічия та перемога. Водночас підопічним Жозе Моурінью потрібно забивати мінімум один гол, щоб відіграти негативну різницю голів після першого поєдинку.

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Як би це не було дивно, але "Лейпциг", який вперше в історії грає у плей-офф Ліги чемпіонів, є фаворитом повторної зустрічі. Перемогу німців букмекери оцінили коефіцієнтом 1,53.

Водночас на звитягу "шпор" фахівці пропонують коефіцієнт 6,20. Таким чином, лондонський клуб очевидний андердог протистояння. Нічия у матчі – 4,60.

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Також експерти оцінили шанси команд вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. На вихід підопічних Юліана Нагельсманна до наступного раунду – коефіцієнт 1,14.

Вкрай мало шансів, на думку букмекерів, у "Тоттенхема". Вихід англійців в 1/4 фіналу оцінений коефіцієнтом 6,30.

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Експерти 1xbet пропонують спрогнозувати, який футболіст відзначиться забитим голом у матчі. Найбільше шансів, на думку експертів, у форварда "биків" Тімо Вернера. Його гол оцінений коефіцієнтом 1,8.

Через травму Гаррі Кейна та Сона "Тоттенхем" втратив потужність у нападі. За їх відсутності лідерські якості намагається проявити Лукас Моура. Гол бразильця у ворота німців оцінений коефіцієнтом 4.

Огляд матчу "Лейпциг" – "Тоттенхем" читайте на сайті Спорт24.