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Циганков міг перейти в топ-клуб АПЛ за 15 мільйонів євро: чому зірвався трансфер

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / ФК "Динамо"

22-річний вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков міг стати гравцем лондонського "Арсеналу" в 2018 році.

Як повідомляє "Футбол 24" з посиланням на власні джерела, лондонський "Арсенал" почав стежити за вінгером ще в період правління Арсена Венгера.

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"Каноніри" активно цікавилися українцем. Тодішній наставник "Арсеналу" Унаї Емері просив більше дізнатися про гравця київського "Динамо" і його трансферної вартості. Лондонці були готові заплатити за Віктора 10-15 мільйонів євро, але угоду укласти не вдалося.

Футболіст і його батько відповіли, що вони поки не хотіли б розглядати інші варіанти, бо прагнуть чогось досягти в Києві і ще не готові до виклику в АПЛ.

Що відомо про кар'єру Віктора Циганкова

Циганков дебютував в "Динамо" в сезоні 2016/17, а після продажу Андрія Ярмоленка став лідером атаки клубу. На сьогодні в активі 22-річного гравця 146 матчів за київський клуб у всіх турнірах, 53 голи і 45 результативних передач.

У листопаді 2016-го Циганков дебютував у збірній України і вже зіграв 20 матчів (3 забитих). Зараз Transfermarkt оцінює Віктора в 16 мільйонів євро.

  • Напередодні з'явилася інформація про травму віцекапітана "Динамо". Його повернення очікується в середині червня, тобто він пропустить гру з "Шахтарем" в рамках 24 туру.
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Динамо Футбол Віктор Циганков
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